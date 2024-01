Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gewinnt am Vormittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im AMEX-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Das Papier von Walt Disney legte um 22:15 Uhr zu und stieg im AMEX-Handel um 0,9 Prozent auf 90,39 USD. Den Tageshöchststand markierte die Walt Disney-Aktie bei 90,80 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 89,87 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 15.791 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 10.02.2023 auf bis zu 117,61 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 30,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 78,77 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 12,86 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 122,67 USD.

Walt Disney veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,82 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.241,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.150,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.02.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Walt Disney möglicherweise am 05.02.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,31 USD je Walt Disney-Aktie.

