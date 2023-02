Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochvormittag gesucht

Die Walt Disney-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 100,22 EUR. Die Walt Disney-Aktie zog in der Spitze bis auf 100,22 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 100,22 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 217 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 137,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 27,09 Prozent niedriger. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,39 EUR ab. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 26,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 124,00 USD.

Walt Disney ließ sich am 08.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von 1,06 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 23.512,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.819,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.05.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,13 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

