Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Walt Disney. Zuletzt ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 111,53 USD.

Im AMEX-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere um 22:15 Uhr 1,1 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Walt Disney-Aktie bei 111,58 USD. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 110,96 USD. Bisher wurden heute 12.664 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2024 auf bis zu 112,48 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,85 Prozent hinzugewinnen. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,77 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Walt Disney seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,579 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 117,50 USD an.

Am 07.02.2024 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,22 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 23.549,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.512,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2024 4,57 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

