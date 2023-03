Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney büßt am Mittwochmittag ein

Die Walt Disney-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 86,26 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Walt Disney-Aktie bis auf 86,00 EUR. Bei 86,93 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.643 Walt Disney-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.03.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,39 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 124,00 USD.

Walt Disney ließ sich am 08.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,99 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 23.512,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.819,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.05.2023 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,14 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

