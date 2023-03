Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Um 15:52 Uhr rutschte die Walt Disney-Aktie in der New York-Sitzung um 2,0 Prozent auf 91,46 USD ab. Die Walt Disney-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 91,43 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,65 USD. Bisher wurden heute 408.966 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Am 30.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 144,46 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,69 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (84,07 USD). Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 8,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 124,00 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 08.02.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 USD, nach 1,06 USD im Vorjahresvergleich. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.512,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21.819,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Walt Disney-Bilanz für Q2 2023 wird am 09.05.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,14 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Twitter-Wiederbelebung: Darum dankt Tesla-Chef Elon Musk Apple und Disney

US-Aktien teils deutlich unter Druck: Die größten Verlierer in Dow Jones, S&P 500 und NASDAQ im Februar

Hohe Stromrechnung? - Beim Streamen von Musik, Filmen und Serien Energie sparen - so geht´s

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: chrisdorney / Shutterstock.com