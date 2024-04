Walt Disney im Fokus

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagnachmittag im Aufwind

15.04.24 16:09 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt stieg die Walt Disney-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 114,89 USD.

Werbung

Um 15:52 Uhr sprang die Walt Disney-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 114,89 USD zu. Bei 115,53 USD erreichte die Walt Disney-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 114,55 USD. Zuletzt wechselten 276.182 Walt Disney-Aktien den Besitzer. Am 29.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 123,73 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 78,74 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,732 USD. Im Vorjahr erhielten Walt Disney-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 132,50 USD für die Walt Disney-Aktie. Am 07.02.2024 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,22 USD gegenüber 0,99 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.549,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23.512,00 USD in den Büchern gestanden. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 4,70 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie Disney-CEO Bob Iger läutet Turnaround-Modus ein: Bank of America stockt Kursziel auf Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende schwächer Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht am Freitagnachmittag Verluste

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: canbedone / Shutterstock.com