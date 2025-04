Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Walt Disney im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Zuletzt wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 85,23 USD nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 85,23 USD zu. In der Spitze gewann die Walt Disney-Aktie bis auf 85,35 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,78 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 188.815 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 03.12.2024 markierte das Papier bei 118,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,10 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 6,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Walt Disney-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,872 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 127,50 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 05.02.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,04 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24,60 Mrd. USD im Vergleich zu 23,41 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Walt Disney am 07.05.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,47 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren bedeutet

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel hätte eine Investition in Walt Disney von vor einem Jahr gekostet

Donnerstagshandel in New York: Dow Jones-Anleger bekommen letztendlich kalte Füße