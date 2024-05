Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Walt Disney befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,9 Prozent auf 103,30 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:44 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 103,30 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Walt Disney-Aktie bis auf 103,30 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 105,65 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 425.958 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 16,51 Prozent niedriger. Bei 78,74 USD erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,78 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Walt Disney-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,722 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 132,50 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 07.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,70 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Walt Disney im vergangenen Quartal 21,99 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walt Disney 21,70 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Walt Disney am 06.08.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,74 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

