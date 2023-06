Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verbilligt sich am Vormittag

Die Walt Disney-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr um 1,6 Prozent auf 92,34 USD ab. In der Spitze fiel die Walt Disney-Aktie bis auf 91,93 USD. Bei 94,49 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt wechselten via AMEX 20.499 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Bei 126,44 USD markierte der Titel am 17.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 36,93 Prozent wieder erreichen. Bei 84,11 USD fiel das Papier am 29.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 8,91 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 121,50 USD.

Walt Disney ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 21.815,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 20.272,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.08.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 3,92 USD je Aktie aus.

