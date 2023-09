Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Freitagmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Walt Disney-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 79,76 EUR.

Das Papier von Walt Disney konnte um 12:01 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 79,76 EUR. Kurzfristig markierte die Walt Disney-Aktie bei 80,55 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 79,69 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.873 Stück gehandelt.

Am 16.09.2022 markierte das Papier bei 114,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 43,46 Prozent Luft nach oben. Am 01.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 74,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 7,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 121,50 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Am 09.08.2023 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,09 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 22.330,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.504,00 USD umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 09.11.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 3,72 USD je Aktie aus.

