Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Walt Disney im Blick

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Walt Disney konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 85,93 USD.

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 85,93 USD. Die Walt Disney-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 86,18 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,08 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.648.427 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,90 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 27,12 Prozent niedriger. Am 08.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,75 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 7,19 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 121,50 USD aus.

Am 09.08.2023 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,09 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 22.330,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.504,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 09.11.2023 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 3,72 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Der Streit zwischen Disney und Charter: Was bedeutet er für die Zukunft des Fernsehens?

NYSE-Wert Disney-Aktie profitiert: Disney erwägt wohl Verkauf der ABC-Gruppe an Nexstar

Trading Idee: Walt Disney - Erholung im Abwärtstrend bietet Short-Chance