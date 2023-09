Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney schiebt sich am Freitagvormittag vor

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Walt Disney. Das Papier von Walt Disney legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 1,3 Prozent auf 84,53 USD.

Die Walt Disney-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 84,53 USD. Die Walt Disney-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 84,72 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,00 USD. Zuletzt wechselten 26.277 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2023 bei 117,61 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,76 USD ab. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 5,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 121,50 USD an.

Walt Disney ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.330,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.504,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Der Streit zwischen Disney und Charter: Was bedeutet er für die Zukunft des Fernsehens?

NYSE-Wert Disney-Aktie profitiert: Disney erwägt wohl Verkauf der ABC-Gruppe an Nexstar

Trading Idee: Walt Disney - Erholung im Abwärtstrend bietet Short-Chance