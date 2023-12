Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Mittag nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Zuletzt konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 85,90 EUR.

Um 12:02 Uhr sprang die Walt Disney-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 85,90 EUR zu. In der Spitze gewann die Walt Disney-Aktie bis auf 86,11 EUR. Bei 85,76 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 4.030 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 111,28 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 29,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 13,82 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 129,00 USD.

Walt Disney gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,82 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.241,00 USD – ein Plus von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 20.150,00 USD erwirtschaftet hatte.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,37 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

