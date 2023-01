Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag in Grün

Um 04:22 Uhr sprang die Walt Disney-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 91,99 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Walt Disney-Aktie bei 92,08 EUR. Bei 91,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.936 Walt Disney-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 139,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 29.12.2022 Kursverluste bis auf 79,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 15,87 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 122,25 USD für die Walt Disney-Aktie.

Am 08.11.2022 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Walt Disney hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,37 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 20.150,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 18.534,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Walt Disney am 08.02.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 06.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,17 USD je Walt Disney-Aktie.

