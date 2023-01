Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteuert sich am Vormittag

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 91,63 EUR zu. Bei 91,80 EUR markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,80 EUR. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.594 Stück gehandelt.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 139,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,39 EUR. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Mit Abgaben von 15,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 122,25 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 08.11.2022 vor. In Sachen EPS wurden 0,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 0,37 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 20.150,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 18.534,00 USD umgesetzt.

Die Walt Disney-Bilanz für Q1 2023 wird am 08.02.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 06.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Walt Disney.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2023 4,17 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

