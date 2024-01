Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gewinnt am Mittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Walt Disney-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 82,58 EUR.

Die Walt Disney-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:44 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 82,58 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bei 82,77 EUR. Bei 82,75 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3.359 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 111,28 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,75 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 74,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.09.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 122,67 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Walt Disney gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,30 USD je Aktie erzielt worden. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.241,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.150,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 07.02.2024 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Am 05.02.2025 wird Walt Disney schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 4,31 USD je Aktie aus.

