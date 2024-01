Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Walt Disney zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Walt Disney-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 82,15 EUR an der Tafel.

Die Walt Disney-Aktie wies um 09:19 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 82,15 EUR. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 82,75 EUR zu. Im Tief verlor die Walt Disney-Aktie bis auf 82,09 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,75 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.192 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 111,28 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 74,03 EUR am 01.09.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 122,67 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 08.11.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,82 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 21.241,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.150,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 05.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2024 4,31 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

