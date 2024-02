Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gibt am Mittag ab

So entwickelt sich Walt Disney

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 104,06 EUR ab.

Das Papier von Walt Disney befand sich um 12:01 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,3 Prozent auf 104,06 EUR ab. Die Walt Disney-Aktie gab in der Spitze bis auf 103,92 EUR nach. Bei 104,14 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 7.587 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei 104,74 EUR erreichte der Titel am 15.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Am 02.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 40,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,579 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 117,50 USD an.

Am 07.02.2024 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 23.549,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23.512,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Walt Disney-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.05.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,57 USD je Aktie belaufen.

