Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit roter Tendenz

16.04.24 16:09 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 112,83 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Walt Disney-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 112,83 USD ab. In der Spitze büßte die Walt Disney-Aktie bis auf 112,63 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 112,95 USD. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 225.656 Stück gehandelt. Am 29.03.2024 markierte das Papier bei 123,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 9,66 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 78,74 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 30,21 Prozent sinken. Die Dividendenausschüttung für Walt Disney-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,732 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 132,50 USD aus. Walt Disney veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,22 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Walt Disney im vergangenen Quartal 23.549,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walt Disney 23.512,00 USD umsetzen können. Am 07.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Walt Disney. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 4,69 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Walt Disney-Investment von vor 3 Jahren eingebracht Disney-CEO Bob Iger läutet Turnaround-Modus ein: Bank of America stockt Kursziel auf Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende schwächer

