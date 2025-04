Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag in Rot

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 83,68 USD ab.

Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,6 Prozent auf 83,68 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Walt Disney-Aktie ging bis auf 83,33 USD. Bei 84,24 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 221.491 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 118,60 USD erreichte der Titel am 03.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 29,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 80,10 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,28 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,872 USD. Im Vorjahr hatte Walt Disney 0,750 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 127,50 USD.

Am 05.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 1,04 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Walt Disney im vergangenen Quartal 24,60 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walt Disney 23,41 Mrd. USD umsetzen können.

Am 07.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte Walt Disney die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,46 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

