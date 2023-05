Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Walt Disney

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 91,52 USD. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 91,46 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 92,05 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 345.369 Walt Disney-Aktien.

Am 17.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 126,48 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 27,64 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 84,07 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.12.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 8,14 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 121,50 USD angegeben.

Walt Disney veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Walt Disney hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 21.815,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.272,00 USD erwirtschaftet worden.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.08.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,94 USD je Walt Disney-Aktie.

