Walt Disney Aktie News: Walt Disney gibt am Donnerstagmittag ab

Die Walt Disney-Aktie gab im XETRA-Handel um 16.06.2022 12:22:00 Uhr um 1,8 Prozent auf 90,28 EUR nach. Die Walt Disney-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 89,72 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,79 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.322 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 161,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Bei 89,65 EUR fiel das Papier am 14.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 0,70 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 170,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 11.05.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,08 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,79 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Walt Disney im vergangenen Quartal 20.272,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walt Disney 15.613,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2022 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,54 USD je Aktie belaufen.

