Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 92,17 USD. In der Spitze fiel die Walt Disney-Aktie bis auf 91,73 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,83 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.946.213 Walt Disney-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (126,48 USD) erklomm das Papier am 17.08.2022. 37,22 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 84,07 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.12.2022). Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 9,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 121,50 USD.

Am 10.05.2023 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,93 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.815,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.272,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2023 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2023 3,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

