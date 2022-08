Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Um 09:22 Uhr wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 122,60 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 122,86 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 122,86 EUR. Zuletzt wechselten 619 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 158,74 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 86,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 160,00 USD.

Am 10.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,09 USD, nach 0,80 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,33 Prozent auf 21.504,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.022,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Walt Disney am 10.11.2022 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2022 3,84 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com