Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagnachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Walt Disney zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 84,77 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 84,77 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Walt Disney-Aktie bei 84,79 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,35 USD. Zuletzt wechselten via New York 233.018 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 117,90 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 39,08 Prozent zulegen. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,74 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 7,11 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 121,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 09.08.2023 vor. Das EPS belief sich auf 1,03 USD gegenüber 1,09 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 22.330,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.504,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Walt Disney am 08.11.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,70 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Börse New York: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start zu

NYSE-Handel: Börsianer lassen Dow Jones zum Start steigen

Optimismus in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Gewinne