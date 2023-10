Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagvormittag nahe Nulllinie

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Walt Disney. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Walt Disney-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im AMEX-Handel nahezu unverändert bei 84,32 USD.

Die Walt Disney-Aktie wies um 22:15 Uhr kaum Veränderungen aus. Im AMEX-Handel notierte das Papier bei 84,32 USD. In der Spitze gewann die Walt Disney-Aktie bis auf 84,51 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bisher bei 83,54 USD. Bei 84,18 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 11.210 Stück.

Am 10.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 117,61 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,48 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,77 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,59 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 121,50 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 09.08.2023. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.330,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 21.504,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Walt Disney am 08.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,70 USD je Aktie belaufen.

