Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney legt am Donnerstagnachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 94,33 USD.

Das Papier von Walt Disney legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 94,33 USD. Die Walt Disney-Aktie zog in der Spitze bis auf 94,46 USD an. Bei 93,92 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 381.261 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,90 USD. Mit einem Zuwachs von 24,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,74 USD am 05.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 16,53 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 129,33 USD.

Walt Disney gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,82 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.241,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 20.150,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.02.2024 terminiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 4,50 USD in den Büchern stehen haben wird.

