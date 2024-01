Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag im Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von Walt Disney zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Walt Disney-Aktie konnte zuletzt im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 93,04 USD.

Das Papier von Walt Disney konnte um 22:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 2,9 Prozent auf 93,04 USD. Den Tageshöchststand markierte die Walt Disney-Aktie bei 93,04 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,12 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 37.664 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,61 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 26,41 Prozent Luft nach oben. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 78,77 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,34 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 122,67 USD.

Am 08.11.2023 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,82 USD, nach 0,30 USD im Vorjahresvergleich. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.241,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.150,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Walt Disney-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 05.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 4,29 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

