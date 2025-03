Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney steigt am Nachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt stieg die Walt Disney-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 99,28 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 99,28 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Walt Disney-Aktie bei 100,10 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,72 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 342.723 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 29.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,73 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,63 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 83,92 USD erreichte der Anteilsschein am 09.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Walt Disney-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,872 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 127,50 USD an.

Am 05.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24,60 Mrd. USD im Vergleich zu 23,41 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Walt Disney am 07.05.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2025 5,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

