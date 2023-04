Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Walt Disney gab in der AMEX-Sitzung ab. Um 22:15 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 99,90 USD abwärts. Bei 99,00 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 100,48 USD. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.574 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.04.2022 bei 133,15 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (84,11 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 18,77 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 124,00 USD aus.

Walt Disney ließ sich am 08.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,06 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23.512,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 21.819,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Walt Disney rechnen Experten am 08.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,13 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Das Ende des Metaverse? Elon Musk verabschiedet sich freudig vom Metaversum

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Seit 1923: Disneys Firmengeschichte und seine wichtigsten Meilensteine

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: chrisdorney / Shutterstock.com