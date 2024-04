Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verliert am Mittwochnachmittag

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 113,76 USD.

Das Papier von Walt Disney gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 113,76 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Walt Disney-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 113,71 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 114,00 USD. Zuletzt wurden via New York 245.726 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,73 USD) erklomm das Papier am 29.03.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 8,76 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2023 auf bis zu 78,74 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,78 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,732 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 132,50 USD an.

Am 07.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,22 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 0,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23.549,00 USD umgesetzt, gegenüber 23.512,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 07.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Walt Disney.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,69 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

