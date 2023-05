Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochmittag im Aufwind

Die Walt Disney-Aktie konnte um 12:02 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 84,15 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Walt Disney-Aktie bei 84,29 EUR. Mit einem Wert von 83,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 4.970 Stück.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 124,30 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 47,71 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (79,33 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,73 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 121,50 USD.

Walt Disney ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,93 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 21.815,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.272,00 USD umgesetzt.

Die Walt Disney-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.08.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,94 USD fest.

