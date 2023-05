Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag freundlich

Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 91,31 USD. In der Spitze gewann die Walt Disney-Aktie bis auf 91,53 USD. Mit einem Wert von 90,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 393.829 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 126,48 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 84,07 USD erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 121,50 USD an.

Am 10.05.2023 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,93 USD gegenüber 1,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Walt Disney 21.815,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.272,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2023 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2023 3,94 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

