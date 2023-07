Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag verlustreich

So entwickelt sich Walt Disney

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 78,80 EUR nach.

Um 12:03 Uhr rutschte die Walt Disney-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 78,80 EUR ab. Die Walt Disney-Aktie gab in der Spitze bis auf 78,61 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 78,99 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 13.469 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 124,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 17.07.2023 Kursverluste bis auf 78,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 121,50 USD angegeben.

Walt Disney veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Walt Disney hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.815,00 USD – ein Plus von 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 20.272,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Walt Disney-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.08.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 06.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,80 USD je Aktie belaufen.

