Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteidigt am Montagmittag Vortagesniveau

Die Walt Disney-Aktie zeigte sich um 12:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 98,21 EUR an der Tafel. Die Walt Disney-Aktie legte bis auf 98,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 97,58 EUR. Bei 97,83 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.211 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.11.2021 auf bis zu 154,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 36,50 Prozent wieder erreichen. Am 22.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,34 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 160,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 10.08.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,09 USD, nach 0,80 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,33 Prozent auf 21.504,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.022,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Walt Disney-Anleger Experten zufolge am 09.11.2023 werfen.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2022 auf 3,82 USD je Aktie.

