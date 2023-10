Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Mittag ins Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 80,86 EUR abwärts.

Um 11:52 Uhr fiel die Walt Disney-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 80,86 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Walt Disney-Aktie bis auf 80,77 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,01 EUR. Bisher wurden heute 3.368 Walt Disney-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 111,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 37,62 Prozent Luft nach oben. Am 01.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 74,03 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 8,45 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 121,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 09.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,09 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.330,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.504,00 USD in den Büchern standen.

Am 08.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Walt Disney-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 3,70 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Walt Disney eingebracht

Börse New York: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start zu

NYSE-Handel: Börsianer lassen Dow Jones zum Start steigen