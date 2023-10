Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tritt am Nachmittag auf der Stelle

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Walt Disney-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 85,73 USD.

Im New York-Handel kam die Walt Disney-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 85,73 USD. Die Walt Disney-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 86,07 USD aus. In der Spitze büßte die Walt Disney-Aktie bis auf 85,51 USD ein. Bei 85,60 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 319.517 Aktien.

Bei einem Wert von 117,90 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,74 USD am 05.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 8,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 121,50 USD je Walt Disney-Aktie an.

Walt Disney ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,03 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie eingefahren. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.330,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21.504,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Walt Disney-Bilanz für Q4 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,70 USD je Aktie belaufen.

