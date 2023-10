Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Dienstagvormittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Walt Disney zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 85,74 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 22:15 Uhr sprang die Walt Disney-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 85,74 USD zu. Der Kurs der Walt Disney-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 85,91 USD zu. Bei 84,49 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 11.091 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 117,61 USD an. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 27,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (78,77 USD). Mit Abgaben von 8,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 121,50 USD an.

Am 09.08.2023 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 22.330,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.504,00 USD erwirtschaftet worden.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Walt Disney rechnen Experten am 07.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,70 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Walt Disney eingebracht

Börse New York: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start zu

NYSE-Handel: Börsianer lassen Dow Jones zum Start steigen