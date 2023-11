Blick auf Walt Disney-Kurs

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Nachmittag nordwärts

17.11.23 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 94,87 USD zu.

Die Walt Disney-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 94,87 USD. In der Spitze gewann die Walt Disney-Aktie bis auf 95,37 USD. Bei 94,65 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 689.110 Walt Disney-Aktien. Am 10.02.2023 markierte das Papier bei 117,90 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 19,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,74 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 129,33 USD an. Walt Disney ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,82 USD gegenüber 0,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 21.241,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.150,00 USD erwirtschaftet worden. Die Walt Disney-Bilanz für Q1 2024 wird am 06.02.2024 erwartet. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,50 USD je Walt Disney-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie Gewinne in New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne Gewinne in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag mit Kursplus Optimismus in New York: Das macht der Dow Jones mittags

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com