Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Walt Disney konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 90,45 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Walt Disney-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 90,45 USD. Die Walt Disney-Aktie legte bis auf 90,95 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 90,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 284.064 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Bei 117,90 USD markierte der Titel am 10.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 78,74 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 122,67 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 08.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,82 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Walt Disney mit einem Umsatz von insgesamt 21.241,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.150,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 5,41 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 05.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 4,28 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

