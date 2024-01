Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagvormittag billiger

Blick auf Walt Disney-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 90,37 USD abwärts.

Die Walt Disney-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr um 2,9 Prozent auf 90,37 USD ab. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 90,12 USD. Bei 92,98 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 33.430 Stück gehandelt.

Am 10.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 117,61 USD an. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 30,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 78,77 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,84 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 122,67 USD für die Walt Disney-Aktie.

Am 08.11.2023 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,82 USD gegenüber 0,30 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.241,00 USD – ein Plus von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 20.150,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 07.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 05.02.2025 dürfte Walt Disney die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2024 4,28 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

