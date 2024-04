Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kurs der Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Walt Disney-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 113,02 USD.

Im New York-Handel kam die Walt Disney-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 113,02 USD. Die Walt Disney-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 113,52 USD. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 113,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 113,25 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 134.572 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,73 USD. Dieser Kurs wurde am 29.03.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 8,66 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 78,74 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Walt Disney-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,732 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 132,50 USD je Walt Disney-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 07.02.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.549,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23.512,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Walt Disney am 07.05.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Walt Disney.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 4,69 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

