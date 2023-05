Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteuert sich am Donnerstagmittag

Um 12:00 Uhr stieg die Walt Disney-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 86,04 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walt Disney-Aktie bisher bei 86,28 EUR. Bei 85,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 3.095 Walt Disney-Aktien.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 124,30 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,47 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 79,33 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,80 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 121,50 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 10.05.2023. Es stand ein EPS von 0,93 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.815,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.272,00 USD in den Büchern standen.

Am 08.08.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 3,93 USD je Aktie aus.

