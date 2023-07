Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Walt Disney am Nachmittag zu

Walt Disney im Blick

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Walt Disney-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 87,10 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 87,10 USD. Im Tageshoch stieg die Walt Disney-Aktie bis auf 87,21 USD. Bei 85,52 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 717.914 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 126,48 USD. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 31,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 84,07 USD. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 3,48 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 121,50 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 10.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.272,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.815,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Walt Disney rechnen Experten am 06.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,80 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

