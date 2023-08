Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 86,13 USD.

Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 86,13 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Walt Disney-Aktie bei 86,28 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,50 USD. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 527.724 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,12 USD) erklomm das Papier am 19.08.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,95 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (84,07 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 2,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 121,50 USD an.

Am 10.08.2023 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD gegenüber 1,09 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,84 Prozent auf 22.330,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.504,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 09.11.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,71 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Apple-Aktie an der NASDAQ im Minus: Analyst sieht bei Apple mögliches Interesse an Disney-Ableger ESPN

George Lucas: So hat ihn Star Wars reich gemacht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Walt Disney-Investment eingefahren