Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Freitagvormittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie musste zuletzt im AMEX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 85,96 USD.

Um 22:15 Uhr ging es für die Walt Disney-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 85,96 USD. Die Walt Disney-Aktie gab in der Spitze bis auf 85,85 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,64 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 10.151 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 124,43 USD erreichte der Titel am 18.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 44,75 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 84,11 USD. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 2,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 121,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 10.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.330,00 USD – ein Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 21.504,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 3,71 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Apple-Aktie an der NASDAQ im Minus: Analyst sieht bei Apple mögliches Interesse an Disney-Ableger ESPN

George Lucas: So hat ihn Star Wars reich gemacht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Walt Disney-Investment eingefahren