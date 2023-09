Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Walt Disney im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt stieg die Walt Disney-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 85,58 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Walt Disney-Aktie konnte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 85,58 USD. Die Walt Disney-Aktie legte bis auf 86,13 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 85,08 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 35.808 Aktien.

Am 10.02.2023 markierte das Papier bei 117,61 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,43 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.09.2023 (79,76 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 6,81 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 121,50 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 09.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,09 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21.504,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.330,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,72 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

NYSE-Wert Disney-Aktie gewinnt: Disney weist Bericht über ABC-Verkauf zurück - Keine Entscheidung

Der Streit zwischen Disney und Charter: Was bedeutet er für die Zukunft des Fernsehens?

NYSE-Wert Disney-Aktie profitiert: Disney erwägt wohl Verkauf der ABC-Gruppe an Nexstar