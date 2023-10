Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Mittwochnachmittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 85,89 USD abwärts.

Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 85,89 USD ab. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 85,43 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 85,66 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 325.405 Walt Disney-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,90 USD erreichte der Titel am 10.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 37,27 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 78,74 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 121,50 USD aus.

Am 09.08.2023 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,09 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 22.330,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.504,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2023 3,70 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

