Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag nahezu unverändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Walt Disney. Im Tradegate-Handel kam die Walt Disney-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 85,62 EUR.

Die Walt Disney-Aktie bewegte sich um 12:00 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 85,62 EUR. Die Walt Disney-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 86,40 EUR. In der Spitze fiel die Walt Disney-Aktie bis auf 85,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,05 EUR. Bisher wurden heute 4.807 Walt Disney-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 111,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,97 Prozent hinzugewinnen. Am 01.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 74,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,54 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 129,00 USD für die Walt Disney-Aktie.

Am 08.11.2023 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,82 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 21.241,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.150,00 USD erwirtschaftet worden.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,37 USD je Walt Disney-Aktie.

