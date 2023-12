Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney präsentiert sich am Nachmittag fester

So entwickelt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 93,64 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 93,64 USD nach oben. Bei 93,70 USD erreichte die Walt Disney-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,99 USD. Zuletzt wurden via New York 341.478 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2023 bei 117,90 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 25,91 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,74 USD am 05.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 15,91 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 129,00 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Am 08.11.2023 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,82 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.241,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 20.150,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 06.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,37 USD fest.

